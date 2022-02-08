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Мощное добивание баскетболиста Голден Стэйта – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - USA TODAY Sports
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Ежедневную подборку возглавил форвард Голден Стэйта Джонатан Куминга, который в матче с Оклахомой отметился ярким путбэк-данком после промаха Клэя Томпсона.
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