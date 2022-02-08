Прометей играет с Уникахой в матче Лиги чемпионов. Текстовая трансляция

Во вторник, 8 февраля, состоится поединок второго группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов, в котором будут играть украинский "Прометей" и испанская "Уникаха". Игра пройдет в Запорожье на площадке Дворца Спорта "Юность", начало – в 19:00. Украинская команда должна была стартовать во втором групповом этапе неделю назад матчем против румынского "Клуж-Напоки", но из-за коронавируса игра была перенесена. "Уникаха" уже сыграла два матча в группе - уступила "Клуж-Напоке" (73:79) и победила бельгийский "Остенде" (75:59).

Следить за этой игрой вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол.

"Прометей": Кеннеди, Лукашов, Петров, Стефенс, Сидоров, Беликов, Билан, Доу, Харрисон, Липовый, Мишула, Тихонов.

"Уникаха": Баррейро, Бризуэла, Альберто Диаш, Кравич, Франсис Алонсо, Абромаитис, Муни, Рубен Герреро, Нзоса, Сарлос Суарес, Бутеле.

Прометей (Камянское) - Уникаха (Малага) 31:25 (17:14,

Четвёртая четверть

Третья четверть

Вторая четверть

10 мин. Стеффенс забросил штрафной - 31:22. Прометй уходит в отрыв.

9 мин. Харрисон обманул защитника и забросил со средней дистанции - 30:22

8 мин. Уже три фола у Кеннеди.

8 мин. Ещё одна точная атака от Доу - 28:22. Наш легионер в огне.

7 мин. Точный дальний бросок от Доу - 26:22

7 мин. Кеннеди продавил Диаша и забросил - 23:22

7 мин. Не радуют сегодня команды в игре в атаке. Очень много ошибок.

6 мин. Баррейро потерял мяч, но Харрисон не смог забросить без сопротивления.

6 мин. Билан выиграл подбор, но забросить не смог.

5 мин. Лукашов получил блок-шот, а Кравич в быстрой атаке забросил - 21:22

4 мин. Билан забросил со средней дистанции - 21:18

4 мин. Стеффенс ошибся в атаке, но Диаш ответил тем же.

3 мин. Много сумбура в игре команд в начале четверти.

2 мин. Харрисон реализовал штрафные- 19:18

2 мин. Кравич выводит Уникаху вперёд - 17:18

1 мин. Отличный проход от Кравича - 17:16. Почти отыгрались гости.

1 мин. Пробежка у Баррейро, но тем же ответил Харрисон.

Четверть началась!

Первая четверть

Четверть завершилась - 17:14.

10 мин. Несколько подряд неточных атак от Прометея.

9 мин. Активно вышел Беликов. Наш баскетболист в защите играет очень полезно.

9 мин. Липовый заставил Кравича сфолить. Наш баскетболист один штрафной реализовал - 17:13

8 мин. Баррейро штрафные реализовал - 16:11

8 мин. К сожалению, Кеннеди получил неспортивный фол.

8 мин. Липовый выиграл подбор, но Кеннеди зарабатывает нарушение в нападении.

7 мин. Дальний бросок от Лукашова - 14:9. Билан сыграл на подборе.

6 мин. Две подряд ошибки Прометея в атаке, а Бризуэла забросил дальний - 11:9

5 мин. Стеффенс выиграл подбор, а Доу забросил в быстрой атаке - 11:4

4 мин. Пока что здорово играет Прометей в защите.

4 мин. Билан продавил защитника Уникахи и тут же быстрая атака от Кеннеди - 9:4.

3 мин. Доу забросил два с фолом и вывел Прометей вперёд - 5:4

2 мин. Отличный проход от Доу - 2:2. Но в следующей атаке забросил Бризуэла - 2:4

2 мин. Абромайтис обошел Билана и открыл счёт в матче. 0:2

1 мин. Команды обменялись потерями мяча. В Прометея ошибся Доу.

Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли украинцы.