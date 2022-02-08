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Прометей играет с Уникахой в матче Лиги чемпионов. Текстовая трансляция
Прометей стартует во втором групповом этапе Лиги чемпионов
Фото - БК Прометей
Во вторник, 8 февраля, состоится поединок второго группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов, в котором будут играть украинский "Прометей" и испанская "Уникаха". Игра пройдет в Запорожье на площадке Дворца Спорта "Юность", начало – в 19:00. Украинская команда должна была стартовать во втором групповом этапе неделю назад матчем против румынского "Клуж-Напоки", но из-за коронавируса игра была перенесена. "Уникаха" уже сыграла два матча в группе - уступила "Клуж-Напоке" (73:79) и победила бельгийский "Остенде" (75:59).
Следить за этой игрой вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол.
"Прометей": Кеннеди, Лукашов, Петров, Стефенс, Сидоров, Беликов, Билан, Доу, Харрисон, Липовый, Мишула, Тихонов.
"Уникаха": Баррейро, Бризуэла, Альберто Диаш, Кравич, Франсис Алонсо, Абромаитис, Муни, Рубен Герреро, Нзоса, Сарлос Суарес, Бутеле.
Прометей (Камянское) - Уникаха (Малага) 31:25 (17:14,
Четвёртая четверть
Третья четверть
Вторая четверть
10 мин. Стеффенс забросил штрафной - 31:22. Прометй уходит в отрыв.
9 мин. Харрисон обманул защитника и забросил со средней дистанции - 30:22
8 мин. Уже три фола у Кеннеди.
8 мин. Ещё одна точная атака от Доу - 28:22. Наш легионер в огне.
7 мин. Точный дальний бросок от Доу - 26:22
7 мин. Кеннеди продавил Диаша и забросил - 23:22
7 мин. Не радуют сегодня команды в игре в атаке. Очень много ошибок.
6 мин. Баррейро потерял мяч, но Харрисон не смог забросить без сопротивления.
6 мин. Билан выиграл подбор, но забросить не смог.
5 мин. Лукашов получил блок-шот, а Кравич в быстрой атаке забросил - 21:22
4 мин. Билан забросил со средней дистанции - 21:18
4 мин. Стеффенс ошибся в атаке, но Диаш ответил тем же.
3 мин. Много сумбура в игре команд в начале четверти.
2 мин. Харрисон реализовал штрафные- 19:18
2 мин. Кравич выводит Уникаху вперёд - 17:18
1 мин. Отличный проход от Кравича - 17:16. Почти отыгрались гости.
1 мин. Пробежка у Баррейро, но тем же ответил Харрисон.
Четверть началась!
Первая четверть
Четверть завершилась - 17:14.
10 мин. Несколько подряд неточных атак от Прометея.
9 мин. Активно вышел Беликов. Наш баскетболист в защите играет очень полезно.
9 мин. Липовый заставил Кравича сфолить. Наш баскетболист один штрафной реализовал - 17:13
8 мин. Баррейро штрафные реализовал - 16:11
8 мин. К сожалению, Кеннеди получил неспортивный фол.
8 мин. Липовый выиграл подбор, но Кеннеди зарабатывает нарушение в нападении.
7 мин. Дальний бросок от Лукашова - 14:9. Билан сыграл на подборе.
6 мин. Две подряд ошибки Прометея в атаке, а Бризуэла забросил дальний - 11:9
5 мин. Стеффенс выиграл подбор, а Доу забросил в быстрой атаке - 11:4
4 мин. Пока что здорово играет Прометей в защите.
4 мин. Билан продавил защитника Уникахи и тут же быстрая атака от Кеннеди - 9:4.
3 мин. Доу забросил два с фолом и вывел Прометей вперёд - 5:4
2 мин. Отличный проход от Доу - 2:2. Но в следующей атаке забросил Бризуэла - 2:4
2 мин. Абромайтис обошел Билана и открыл счёт в матче. 0:2
1 мин. Команды обменялись потерями мяча. В Прометея ошибся Доу.
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли украинцы.
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