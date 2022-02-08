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Украина объявила расширенный состав на матчи отбора на ЧМ-2023 против Испании

Баскетбол
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Выбор Багатскиса

Украина объявила расширенный состав на матчи отбора на ЧМ-2023 против Испании

Новина українською

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Айнарсом Багатскисом назвал имена баскетболистов, которые могут сыграть в отборочных поединках на чемпионат мира 2023 года против Испании.

Состав сборной Украины на матчи отбора на ЧМ-2023 против Испании:

Защитники: Денис Лукашов (Прометей), Виталий Зотов (Днепр), Илья Сидоров (Прометей), Иссуф Санон (Днепр), Джером Рэндл (Будивельник).

Форварды: Александр Липовый (Прометей), Богдан Близнюк (Будивельник), Иван Ткаченко (Черкасские Мавпы), Андрей Войналович (Киев-Баскет), Вячеслав Бобров, Сергей Павлов (оба – Днепр)

Центровые: Вячеслав Петров (Прометей), Владимир Герун (Бююкчекмедже, Турция), Дмитрий Скапинцев (Киев-Баскет) и Артем Пустовой (Гран-Канария, Испания).

24 февраля Украина сыграет с Испанией в Кордове, а 27 февраля примет действующих чемпионов мира в Киеве.

Сборная Украины на старте квалификации на ЧМ-2023 на выезде проиграла Грузии и дома обыграла Северную Македонию.

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В статье: баскетбол сборная Украины по баскетболу ЧМ-2023
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