Украина объявила расширенный состав на матчи отбора на ЧМ-2023 против Испании

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Айнарсом Багатскисом назвал имена баскетболистов, которые могут сыграть в отборочных поединках на чемпионат мира 2023 года против Испании.

Состав сборной Украины на матчи отбора на ЧМ-2023 против Испании:

Защитники: Денис Лукашов (Прометей), Виталий Зотов (Днепр), Илья Сидоров (Прометей), Иссуф Санон (Днепр), Джером Рэндл (Будивельник).

Форварды: Александр Липовый (Прометей), Богдан Близнюк (Будивельник), Иван Ткаченко (Черкасские Мавпы), Андрей Войналович (Киев-Баскет), Вячеслав Бобров, Сергей Павлов (оба – Днепр)

Центровые: Вячеслав Петров (Прометей), Владимир Герун (Бююкчекмедже, Турция), Дмитрий Скапинцев (Киев-Баскет) и Артем Пустовой (Гран-Канария, Испания).

24 февраля Украина сыграет с Испанией в Кордове, а 27 февраля примет действующих чемпионов мира в Киеве.

Сборная Украины на старте квалификации на ЧМ-2023 на выезде проиграла Грузии и дома обыграла Северную Македонию.