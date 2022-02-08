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Лига чемпионов. Прометей на последних секундах вырвал победу у Уникахи

Баскетбол
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Интрига держалась до последней секунды

Лига чемпионов. Прометей на последних секундах вырвал победу у Уникахи

https://fbu.ua/news/ ФБУ

Новина українською

Чемпион Украины Прометей одержал волевую победу над испанской Уникахой.

Прометей начал с рывка 11:4 и показал свое настроение на матч. В дальнейшем игра стала похожа на карусель. Первое серьезное преимущество Прометей завоевал внутри второй четверти, сделав со счета 21:22 в пользу гостей – 31:22 уже в свою пользу.

В третьей четверти Уникаха снова сравняла счет и вышла вперед, но концовку уже лучше провела наша команда, которая на последний перерыв ушла при преимуществе +8 – 54:46.

Прошло всего три минуты четвертой четверти, как снова счет был равным – 59:59.

Последнюю минуту команды начали при +1 для Уникахи, у Прометея было 15 секунд и Крис Доу забросил дальний бросок, да еще и с фолом.

+1 для Прометея и 8,8 секунд в Уникахе на атаку. Решающий бросок исполнил не попавший Суарес, что означало, что Прометей стартовал с победы.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Группа К. 8 февраля

Прометей (Украина) – Уникаха (Испания) 70:69 (17:14, 17:13, 20:19, 16:23)

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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Источник:
ФБУ

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