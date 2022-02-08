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Эксперт НБА: Харден в ужасной форме, но ему всё равно

Баскетбол
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Джеймс не может избавиться от травм

Эксперт НБА: Харден в ужасной форме, но ему всё равно

Новина українською

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс высказался о защитнике "Бруклин Нетс" Джеймсе Хардене.

"Похоже, что он в ужасной форме. Да он и с самого начала не был в хорошей форме. Сперва проблема с рукой, потом колено. Он в ужасной форме. Но хуже то, что, похоже, ему всё равно. С Харденом происходит то же, что и с Расселлом Уэстбруком: как только физическая форма начинает давать сбои, возникают проблемы и появляются неубедительные матчи", — сказал Бэйлесс в эфире шоу Undisputed.

Стоит отметить, что по информации зарубежных СМИ, Харден может покинуть "Нетс". Он стал игроком "Бруклина" в результате обмена из "Хьюстон Рокетс" по ходу сезона-2020/2021.

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В статье: НБА Джеймс Харден Бруклин Нетс
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