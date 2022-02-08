Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эксперт НБА: Харден в ужасной форме, но ему всё равно
Джеймс не может избавиться от травм
Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс высказался о защитнике "Бруклин Нетс" Джеймсе Хардене.
"Похоже, что он в ужасной форме. Да он и с самого начала не был в хорошей форме. Сперва проблема с рукой, потом колено. Он в ужасной форме. Но хуже то, что, похоже, ему всё равно. С Харденом происходит то же, что и с Расселлом Уэстбруком: как только физическая форма начинает давать сбои, возникают проблемы и появляются неубедительные матчи", — сказал Бэйлесс в эфире шоу Undisputed.
Стоит отметить, что по информации зарубежных СМИ, Харден может покинуть "Нетс". Он стал игроком "Бруклина" в результате обмена из "Хьюстон Рокетс" по ходу сезона-2020/2021.
Популярное сейчас
- Динамо обыгрывает Динамо Тбилиси в очередном спарринге
- Металлист играет вничью с румынами, Агробизнес обыграл Карпаты. Все спарринги клубов Первой лиги
- Герой футбольного дня. Потенциальный новичок Днепра-1 Фелипе Пирес
- Доу вырывает победу для Прометея в матче с Уникахой. Как это было
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду