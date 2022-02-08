Киев-Баскет с разницей в 20 очков уступил Крайльсхайму в матче Кубка Европы ФИБА

Киев-Баскет уступил немецкому Крайльсхайму в матче 5-го тура второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.

Хозяева мощно начали поединок, уверенно доминируя на площадке и обеспечили стартовое преимущество в 20 очков. К большому перерыву гости смогли сократить отставание в счете на четыре балла.

Во второй половине всеобщая тенденция не изменилась. Киевляне не смогли переломить ход игры и немцы без проблем довели поединок до победы.

Это уже третье поражение команды Айнарса Багатскиса на втором групповом этапе.

КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА. Группа J. 5 тур

Крайльсхайм (Германия) – Киев-Баскет (Украина) – 82:62