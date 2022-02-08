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Киев-Баскет с разницей в 20 очков уступил Крайльсхайму в матче Кубка Европы ФИБА
Наша команда не справилась с соперником
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Киев-Баскет уступил немецкому Крайльсхайму в матче 5-го тура второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.
Хозяева мощно начали поединок, уверенно доминируя на площадке и обеспечили стартовое преимущество в 20 очков. К большому перерыву гости смогли сократить отставание в счете на четыре балла.
Во второй половине всеобщая тенденция не изменилась. Киевляне не смогли переломить ход игры и немцы без проблем довели поединок до победы.
Это уже третье поражение команды Айнарса Багатскиса на втором групповом этапе.
КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА. Группа J. 5 тур
Крайльсхайм (Германия) – Киев-Баскет (Украина) – 82:62
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