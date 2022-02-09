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Данк через Леня возглавил топ-10 моментов дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Традиционную подборку возглавил центровой Миннесоты Назр Рид, который в матче с Сакраменто отметился мощным данком через украинца Алексея Леня.
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