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Невероятная победа Прометея в матче с Уникахой в Лиге Чемпионов. ВИДЕО

Баскетбол
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Обзор драматичной битвы в Запорожье

Невероятная победа Прометея в матче с Уникахой в Лиге Чемпионов. ВИДЕО

фото - БК Прометей

Новина українською

БК Прометей в матче третьего тура второго группового этапа Лиги Чемпионов со счетом 70:69 обыграл Уникаху.

Ключевой момент матча произошел на последних секундах решающей четверти, когда американский легионер Прометея Крис Доу при отставании в три очка забросил трехочковый с фолом.

БК Прометей следующий матч в Лиге чемпионов проведет 10 февраля на выезде против Остенде.

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В статье: баскетбол БК Прометей (Камянское) Лига чемпионов по баскетболу
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