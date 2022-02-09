Невероятная победа Прометея в матче с Уникахой в Лиге Чемпионов. ВИДЕО

БК Прометей в матче третьего тура второго группового этапа Лиги Чемпионов со счетом 70:69 обыграл Уникаху.

Ключевой момент матча произошел на последних секундах решающей четверти, когда американский легионер Прометея Крис Доу при отставании в три очка забросил трехочковый с фолом.

БК Прометей следующий матч в Лиге чемпионов проведет 10 февраля на выезде против Остенде.