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Невероятная победа Прометея в матче с Уникахой в Лиге Чемпионов. ВИДЕО
Обзор драматичной битвы в Запорожье
фото - БК Прометей
БК Прометей в матче третьего тура второго группового этапа Лиги Чемпионов со счетом 70:69 обыграл Уникаху.
Ключевой момент матча произошел на последних секундах решающей четверти, когда американский легионер Прометея Крис Доу при отставании в три очка забросил трехочковый с фолом.
БК Прометей следующий матч в Лиге чемпионов проведет 10 февраля на выезде против Остенде.
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