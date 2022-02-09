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Джеймс Харден может получить контракт на 270 миллионов долларов

Баскетбол
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Это произойдет, если игрок сменит клуб

Джеймс Харден может получить контракт на 270 миллионов долларов

Новина українською

Редактор издания Sportac Майкл Джиннити назвал возможную зарплату звёздного защитника Джеймса Хардена, если произойдет его обмен из "Бруклин Нетс" в "Филадельфию Сиксерс".

"Если "Сиксерс" получат Джеймса Хардена, то следующим шагом должно стать продление его контракта, чтобы в финансовом плане он был на одном уровне с Джоэлом Эмбиидом. Это включает в себя пятилетний контракт на $270,18 млн для Хардена со следующим распределением зарплаты:

2022: $47,3 млн
2023: $49,7 млн
2024: $53,7 млн
2025: $57,7 млн
2026: $61,6 млн", — пишет в своём "твиттере" Майкл Джиннити.

Джеймс Харден стал баскетболистом "Нетс" в результате обмена из "Хьюстон Рокетс" по ходу сезона-2020/2021.

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В статье: Джеймс Харден
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