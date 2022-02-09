Джеймс Харден может получить контракт на 270 миллионов долларов

Редактор издания Sportac Майкл Джиннити назвал возможную зарплату звёздного защитника Джеймса Хардена, если произойдет его обмен из "Бруклин Нетс" в "Филадельфию Сиксерс".

"Если "Сиксерс" получат Джеймса Хардена, то следующим шагом должно стать продление его контракта, чтобы в финансовом плане он был на одном уровне с Джоэлом Эмбиидом. Это включает в себя пятилетний контракт на $270,18 млн для Хардена со следующим распределением зарплаты:

2022: $47,3 млн

2023: $49,7 млн

2024: $53,7 млн

2025: $57,7 млн

2026: $61,6 млн", — пишет в своём "твиттере" Майкл Джиннити.

Джеймс Харден стал баскетболистом "Нетс" в результате обмена из "Хьюстон Рокетс" по ходу сезона-2020/2021.