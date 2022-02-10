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НБА. Юта разбила Голден Стэйт, Лейкерс уступили Портленду

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Юта разбила Голден Стэйт, Лейкерс уступили Портленду

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Кливленд – Сан-Антонио 105:92 (29:30, 28:18, 27:25, 21:19)

Шарлотт – Чикаго 109:121 (29:28, 16:30, 31:31, 33:32)

Оклахома-Сити – Торонто 98:117 (22:34, 29:25, 21:28, 26:30)

Сакраменто – Миннесота 132:119 (29:37, 42:27, 28:37, 33:18)

Юта – Голден Стэйт 111:85 (30:31, 25:18, 24:16, 32:20)

Портленд – Лейкерс 107:105 (18:18, 29:36, 29:24, 31:27)

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В статье: НБА Юта Джаз Лос-Анджелес Лейкерс
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