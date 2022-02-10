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НБА. Юта разбила Голден Стэйт, Лейкерс уступили Портленду
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кливленд – Сан-Антонио 105:92 (29:30, 28:18, 27:25, 21:19)
Шарлотт – Чикаго 109:121 (29:28, 16:30, 31:31, 33:32)
Оклахома-Сити – Торонто 98:117 (22:34, 29:25, 21:28, 26:30)
Сакраменто – Миннесота 132:119 (29:37, 42:27, 28:37, 33:18)
Юта – Голден Стэйт 111:85 (30:31, 25:18, 24:16, 32:20)
Портленд – Лейкерс 107:105 (18:18, 29:36, 29:24, 31:27)
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