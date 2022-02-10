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Прометей играет с аутсайдером группы. Текстовая трансляция
Выездная игра для чемпиона Украины
Фото - БК Прометей
В четверг, 10-го февраля, состоится поединок группы К Лиги чемпионов, в котором встретятся бельгийский "Остенде" и слобожанский "Прометей". Матч пройдет в Остенде на арене "Versluys|Dôme" и начнется в 21:00 по киевскому времени. Бельгийцы свои два матча проиграли, а "Прометей" сыграл пока только одну встречу, но она запомнилась всем болельщикам. Украинцы на последних секундах вырвали победу в "матче с Уникахой" - 70:69. Следить за игрой вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол.
"Остенде": Конгер, Рэндольф, Байссе, Бут, де Врис, Братанович, Янтунен, Джорджевич, Валесон, Жилле, Брима, Труафонтен.
"Прометей": Кеннеди, Лукашов, Петров, Стефенс, Беликов, Билан, Доу, Харрисон, Липовый, Мишула, Тихонов, Эванс.
"Остенде" (Бельгия) - "Прометей" (Украина) 7:8
Четвёртая четверть
Третья четверть
Вторая четверть
Первая четверть
4 мин. Брима продавил Билана и забросил - 7:6, но Миро ответил тем же - 7:8
3 мин. Точный дальний бросок Бута - 5:6
3 мин. Плотная защита от Прометея приносит свои плоды. Стефенс забросил от щита - 2:6
2 мин. Брима и Билан обменялись результативными атаками - 2:4
1 мин. Кеннеди перехватил мяч и отдал на Доу, на котором сфолили. Крис штрафные реализовал - 0:2.
Матч начался! Болеем за чемппиона Украины.
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