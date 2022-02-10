Прометей играет с аутсайдером группы. Текстовая трансляция

В четверг, 10-го февраля, состоится поединок группы К Лиги чемпионов, в котором встретятся бельгийский "Остенде" и слобожанский "Прометей". Матч пройдет в Остенде на арене "Versluys|Dôme" и начнется в 21:00 по киевскому времени. Бельгийцы свои два матча проиграли, а "Прометей" сыграл пока только одну встречу, но она запомнилась всем болельщикам. Украинцы на последних секундах вырвали победу в "матче с Уникахой" - 70:69. Следить за игрой вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол.

"Остенде": Конгер, Рэндольф, Байссе, Бут, де Врис, Братанович, Янтунен, Джорджевич, Валесон, Жилле, Брима, Труафонтен.

"Прометей": Кеннеди, Лукашов, Петров, Стефенс, Беликов, Билан, Доу, Харрисон, Липовый, Мишула, Тихонов, Эванс.

"Остенде" (Бельгия) - "Прометей" (Украина) 7:8

Четвёртая четверть

Третья четверть

Вторая четверть

Первая четверть

4 мин. Брима продавил Билана и забросил - 7:6, но Миро ответил тем же - 7:8

3 мин. Точный дальний бросок Бута - 5:6

3 мин. Плотная защита от Прометея приносит свои плоды. Стефенс забросил от щита - 2:6

2 мин. Брима и Билан обменялись результативными атаками - 2:4

1 мин. Кеннеди перехватил мяч и отдал на Доу, на котором сфолили. Крис штрафные реализовал - 0:2.

Матч начался! Болеем за чемппиона Украины.