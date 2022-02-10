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Лидер Запорожья выбыл на три недели из-за травмы
Мальчевский не поможет своей команде
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Один из лидеров Запорожья Виталий Мальчевский оказался вне игры почти на месяц из-за травмы. Об этом в комментарии клубной пресс-службе сообщил врач-массажист команды Виталий Устинов.
"К счастью, самые плохие ожидания не подтвердились и операция не нужна. Но срок восстановления ориентировочно займет 3-4 недели.
На колено Виталия был наложен брейс – это специальный бандаж, ограничивающий движения. Также прописано медикаментозное лечение: таблетки, пластыри, противовоспалительные мази.
Через полторы-две недели начнется физическая реабилитация – разработка колена, миостимуляция, массаж, ЛФК, физиотерапевтические процедуры. Следующий этап восстановления – втягивающие тренировки и полноценные нагрузки".
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