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Лидер Запорожья выбыл на три недели из-за травмы

Баскетбол
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Мальчевский не поможет своей команде

Лидер Запорожья выбыл на три недели из-за травмы

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

Один из лидеров Запорожья Виталий Мальчевский оказался вне игры почти на месяц из-за травмы. Об этом в комментарии клубной пресс-службе сообщил врач-массажист команды Виталий Устинов.

"К счастью, самые плохие ожидания не подтвердились и операция не нужна. Но срок восстановления ориентировочно займет 3-4 недели.

На колено Виталия был наложен брейс – это специальный бандаж, ограничивающий движения. Также прописано медикаментозное лечение: таблетки, пластыри, противовоспалительные мази.

Через полторы-две недели начнется физическая реабилитация – разработка колена, миостимуляция, массаж, ЛФК, физиотерапевтические процедуры. Следующий этап восстановления – втягивающие тренировки и полноценные нагрузки".

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В статье: БК Запорожье Виталий Мальчевский
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