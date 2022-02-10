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Лига чемпионов. Прометей в напряженном матче одержал победу над Остенде
Украинская команда сумела додавить соперника
фото - БК Прометей
10 февраля Прометей сыграл на выезде в Бельгии второй матч топ-16 Лиги чемпионов против Остенде .
Остенде - Прометей 87:91 (20:18, 22:25, 30:25, 15:23)
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