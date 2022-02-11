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Прометей бьет бельгийцев в Лиге Чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО
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фото - БК Прометей
БК Прометей в выездном матче второго группового раунда Лиги Чемпионов в боевой игре обыграл Остенде (91:87).
Главным героем матча стал Миро Билан – хорват набрал рекордные в сезоне 38 очков и собрал 10 подборов.
Следующий матч в Лиге Чемпионов БК Прометей проведет 3 марта против Клуж-Напоки.
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