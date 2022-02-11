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Прометей бьет бельгийцев в Лиге Чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Баскетбол
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Обзор очередного успех украинского клуба в еврокубке

Прометей бьет бельгийцев в Лиге Чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО

фото - БК Прометей

Новина українською

БК Прометей в выездном матче второго группового раунда Лиги Чемпионов в боевой игре обыграл Остенде (91:87).

Главным героем матча стал Миро Билан – хорват набрал рекордные в сезоне 38 очков и собрал 10 подборов.

Следующий матч в Лиге Чемпионов БК Прометей проведет 3 марта против Клуж-Напоки.

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В статье: БК Прометей (Камянское) Лига чемпионов по баскетболу
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