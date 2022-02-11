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Новый персональный рекорд результативности Дончича в НБА. ВИДЕО

Баскетбол
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Словенец выдал невероятный матч

Новый персональный рекорд результативности Дончича в НБА. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Даллас в домашнем поединке регулярного чемпионата обыграл Клипперс (122:105), а звездный плеймейкер хозяев Лука Дончич набрал 51 очко (17 из 26 с игры, 7 из 14 трехочковых, 10 из 14 с линии штрафных) и обновил персональный рекорд результативности.

В сезоне 2021-2022 Лука Дончич в среднем за игру набирает по 26,8 очка, 8,9 подбора и 9,1 передачи.

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В статье: НБА Лука Дончич Даллас Маверикс
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