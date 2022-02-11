Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый персональный рекорд результативности Дончича в НБА. ВИДЕО
Словенец выдал невероятный матч
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Даллас в домашнем поединке регулярного чемпионата обыграл Клипперс (122:105), а звездный плеймейкер хозяев Лука Дончич набрал 51 очко (17 из 26 с игры, 7 из 14 трехочковых, 10 из 14 с линии штрафных) и обновил персональный рекорд результативности.
В сезоне 2021-2022 Лука Дончич в среднем за игру набирает по 26,8 очка, 8,9 подбора и 9,1 передачи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Удар по городу". Месси купил отель в одном из самых фешенебельных мест Европы и уволил весь персонал
- Джима остановилась в одном точном выстреле от медали Олимпиады-2022
- Коноплянка вылетел в Польшу, Днепр-1 намерен подписать сенегальца. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Невероятная победа Прометея в матче с Уникахой в Лиге Чемпионов. ВИДЕО
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...