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Даллас поднял зарплату ведущему игроку в три раза
Все ради того, чтобы игрок остался
Форвард Дориан Финни-Смит в скором времени может продлить соглашение с "Даллас Маверикс".
Об этом в своём "твиттере" сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, ссылаясь на источники. По сведениям источника, новый контракт будет рассчитан на 4 года. За это время игрок получит $ 52 млн. В этом сезоне Финни-Смит получает $ 4 млн.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Финни-Смит принял участие в 55 матчах, в которых в среднем набирал 10,1 очка, совершал 4,9 подбора и отдавал 1,9 передачи.
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