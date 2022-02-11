Даллас поднял зарплату ведущему игроку в три раза

Форвард Дориан Финни-Смит в скором времени может продлить соглашение с "Даллас Маверикс".

Об этом в своём "твиттере" сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, ссылаясь на источники. По сведениям источника, новый контракт будет рассчитан на 4 года. За это время игрок получит $ 52 млн. В этом сезоне Финни-Смит получает $ 4 млн.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Финни-Смит принял участие в 55 матчах, в которых в среднем набирал 10,1 очка, совершал 4,9 подбора и отдавал 1,9 передачи.