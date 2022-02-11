  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Даллас поднял зарплату ведущему игроку в три раза
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Даллас поднял зарплату ведущему игроку в три раза

Баскетбол
(1 голосов)

Все ради того, чтобы игрок остался

Даллас поднял зарплату ведущему игроку в три раза

Новина українською

Форвард Дориан Финни-Смит в скором времени может продлить соглашение с "Даллас Маверикс".

Об этом в своём "твиттере" сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, ссылаясь на источники. По сведениям источника, новый контракт будет рассчитан на 4 года. За это время игрок получит $ 52 млн. В этом сезоне Финни-Смит получает $ 4 млн.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Финни-Смит принял участие в 55 матчах, в которых в среднем набирал 10,1 очка, совершал 4,9 подбора и отдавал 1,9 передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даллас Маверикс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...