СМИ: Матч Украина – Испания может быть перенесен в Каунас

27 февраля в Киеве на арене Дворца Спорта должен состоятся матч сборных Украины и Испании в рамках отбора на Чемпионат мира-2023 по баскетболу.

Испанский журналист Марк Мундет сообщает, что по информации его источников матч будет перенесен из столицы Украины в Литву, город Каунас.

Окончательное решение будет принято на заседании соответствующей комиссии ФИБА.