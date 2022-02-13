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СМИ: Матч Украина – Испания может быть перенесен в Каунас

Баскетбол
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Хаос продолжается

СМИ: Матч Украина – Испания может быть перенесен в Каунас

UA-Футбол
Новина українською

27 февраля в Киеве на арене Дворца Спорта должен состоятся матч сборных Украины и Испании в рамках отбора на Чемпионат мира-2023 по баскетболу.

Испанский журналист Марк Мундет сообщает, что по информации его источников матч будет перенесен из столицы Украины в Литву, город Каунас.

Окончательное решение будет принято на заседании соответствующей комиссии ФИБА.

Ранее гандбольный клуб с Фарерских островов отказался ехать в Украину на матч.

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В статье: Украина Испания
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