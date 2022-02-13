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Генеральный секретарь ФБУ: Решение о переносе матча против чемпионов мира в другую страну мы не принимали
Игра должна пройти в Киеве
Фото: Eurohoops.net
Генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский прокомментировал слухи о возможном переносе матча отбора к Чемпионату мира-2023 Украина-Испания в Литву:
"Я хочу успокоить всех любителей баскетбола, пока что мы готовимся в штатном режиме к матчу Украина-Испания, который должен пройти в киевском Дворце спорта.
Меня лично сегодня очень удивили эти слухи. Могу уверить, что никакого решения о переносе матча против чемпионов мира в другую страну мы не принимали. Хочу обратить внимание именно на фразу "принимали", потому что без подтверждения трех сторон матчи в мировой квалификации не переносятся.
Действительно, на протяжении двух недель у нас были тревожные звоночки из Испании, испанцы переживают насчет безопасности, но и FIBA, и мы заверили нашего соперника в том, что ситуация в Украине абсолютно контролируемая и нету поводов для паники. У меня был телефонный разговор с президентом федерации Испании – Хорхе Гарбахосой, в котором мы проговорили эти темы, мне показалось я его успокоил.
После сегодняшней информации я провел беседу с Генеральным секретарем FIBA Европа – Камилом Новаком, который меня заверил, что никаких решений о переносе матча не было, в ближайшее время даже не запланированы заседания по этому поводу.
Я не отвергаю, что это совещание может и пройти, наша позиция будет четкой – играть в Украине.
Камил также сказал, что FIBA на нашей стороне, буквально вчера была проанализирована информация от секретаря по безопасности, который отвечает за наш регион, с выводом, что матч проводить в Украине можно. В случае любой угрозы со стороны агрессора Федерация баскетбола Украины будет первой кто попросит FIBA перенести игру в другую страну, пока не вижу причин для паники".
Игра Украина-Испания должна состояться 27 февраля в Дворце спорта в Киеве.
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