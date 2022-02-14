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НБА. Бостон обыграл Атланту, Миннесота огорчила Индиану

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Бостон обыграл Атланту, Миннесота огорчила Индиану

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бостон – Атланта 105:95 (17:28, 28:27, 42:23, 18:17)

Индиана – Миннесота 120:129 (37:33, 25:41, 36:28, 22:27)

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В статье: НБА Бостон Селтикс Миннесота Тимбервулвз
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