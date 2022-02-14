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НБА. Бостон обыграл Атланту, Миннесота огорчила Индиану
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бостон – Атланта 105:95 (17:28, 28:27, 42:23, 18:17)
Индиана – Миннесота 120:129 (37:33, 25:41, 36:28, 22:27)
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