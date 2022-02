Победители и проигравшие дедлайна обменов в НБА

По материалам SB Nation

Дедлайн на обмены в НБА исторически зачастую разочаровывает, но не в этом году. За пару дней до крайнего срока на трейды в лиге были заключены несколько крупных сделок, а главной бомбой стал договор между Филадельфией и Бруклином по Джеймсу Хардену и Бену Симмонсу.

Нет сомнений, что сделка по Хардену и Симмонсу изменит расклады в борьбе за титул. Но и другие претенденты на чемпионство не сидели сложа руки, а особенно агрессивно действовали команды Восточной конференции.

NBA Trade Deadline Recap:



Harden to Sixers

Simmons to Nets

Seth Curry to Nets

Porzingis to Wizards

Dinwiddie to Mavericks

Ibaka to Bucks

Schroder to Rockets



