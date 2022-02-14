Победители и проигравшие дедлайна обменов в НБА

По материалам SB Nation

Дедлайн на обмены в НБА исторически зачастую разочаровывает, но не в этом году. За пару дней до крайнего срока на трейды в лиге были заключены несколько крупных сделок, а главной бомбой стал договор между Филадельфией и Бруклином по Джеймсу Хардену и Бену Симмонсу.

Нет сомнений, что сделка по Хардену и Симмонсу изменит расклады в борьбе за титул. Но и другие претенденты на чемпионство не сидели сложа руки, а особенно агрессивно действовали команды Восточной конференции.

NBA Trade Deadline Recap:



Harden to Sixers

Simmons to Nets

Seth Curry to Nets

Porzingis to Wizards

Dinwiddie to Mavericks

Ibaka to Bucks

Schroder to Rockets



Wow ???? pic.twitter.com/OlrW3nu8Iw — Bleacher Report (@BleacherReport) February 10, 2022

Реальность дедлайна на обмены такова, что некоторые команды становятся лучше, совершая ходы, а другие теряют позиции из-за пассивности, молча наблюдая за тем, как конкуренты усиливаются. Итак, кто же в дедлайн на обмены стал сильнее, а кого ждет непростое завершение сезона?

Победители дедлайна на обмены

Филадельфия Севенти Сиксерс

Есть большие опасения, что Джеймса Хардена настигнет старость после следующего огромного контракта, нельзя быть и на 100% уверенным в том, сможет ли он сыграться с Джоэлем Эмбиидом. Что не подлежит обсуждению, так это то, что обменяв Сета Карри, Андре Драммонда и бастующего Бена Симонса, Сиксерс в этом году значительно увеличили свои шансы на титул.

Важно то, что в результате обмена Хардена Филадельфия сохранила Тайриза Макси и Матисса Тайбулла, которые обеспечат команде глубину состава.

FULL TRADE DETAILS:



Nets receive:

Ben Simmons

Seth Curry

Andre Drummond

2 1st-round picks



76ers receive:

James Harden



WOW. ???? — Legion Hoops (@LegionHoops) February 10, 2022

Есть довольно веские основания полагать, что Сиксерс даже при наличии Милуоки с Яннисом Адетокумбо сейчас обладают самым талантливым ростером на Востоке, а их генеральный менеджер Дэрил Мори – главный победитель дедлайна на обмены.

Бостон Селтикс

Топ-командам Востока стоит с опаской посматривать в сторону Бостона – в последнее время Селтикс и так прибавили, войдя в топ-3 по защитному рейтингу с восемью победами подряд, и они только что усилили свой состав двумя фигурами, который способны сделать их сильнее прямо сейчас.

Деррик Уайт – отличный защитник на мяче, который в этом сезоне добился прогресса в качестве распасовщика, раздавая в Сан-Антонио рекордные в карьере 5,6 передачи за игру. Хотя его 42% реализации бросков с игры не впечатляют, Уайт способен добавить Бостону огневой мощи на периметре.

Еще одним хорошим дополнением к скамейке запасных является немецкий центровой Даниэль Тайс, способный качественно подменить Роберта Уильямса.

Игра Селтикс по-прежнему будет крутиться вокруг Джейсона Тэйтума и Джайлена Брауна, но теперь у них есть действительно элитная защита, на которую можно опереться. Эта команда способна завершить регулярку в топ-6 и избежать борьбы за пост-сезон в турнире плей-ин.

Сакраменто Кингз

Клуб Алексея Леня считается одной из самых безнадежных франшиз в НБА, ведь в плей-офф Сакраменто в последний раз попадал 15 лет назад. Кингз все еще находятся в нескольких победах от зоны плей-ин, но вряд ли они способны побороться за путевку в пост-сезон. Тем не менее, фронт-офис Сакраменто заслужил похвалы за проделанную работу перед дедлайном.

Domantas Sabonis Kings debut:



22 PTS

14 REB

5 AST

10-19 FG

W pic.twitter.com/5TCauA4Xqd — StatMuse (@statmuse) February 10, 2022

Обмен Домантаса Сабониса на Тайриза Халибертона стал второй по величине сделкой перед дедлайном после Хардена/Симмонса, и эта сделка со стороны Индианы выглядит более перспективно, чем со стороны Сакраменто. В то время как Халибертон — отличный долгосрочный актив, Сабонис доказал в своем дебютном матче (22+14 подборов, 10 из 19 с игры), что он действительно хорош прямо сейчас. Учитывая его возраст, лояльный к командной платежке контракт и проверенную продуктивность, Сакраменто не заслуживает критики за эту сделку. Сабонис – отличный универсал, и будет интересно посмотреть, куда он вместе Де’Аароном Фоксом сможет привести франшизу.

Также Кингз сделали отличный ход, обменяв Марвина Бэгли III на Донте Дивинченцо в четырехсторонней сделке незадолго до дедлайна. Дивинченцо — хороший вариант для ротации, особенно с учетом ухода Бадди Хилда.

Потеря Тайриза Халибертона вредит долгосрочным перспективам Сакраменто, но прямо сейчас Кингз стали сильнее.

Вашингтон Уизардс

Вашингтон согласовал с Далласом самую неожиданную сделку дедлайна, обменяв Кристапса Порзингиса на Спенсера Динвидди и Дависа Бертанса. Мотивация со стороны Маверикс была ясна – они не считали Порзингиса достаточно сильным, чтобы быть главным помощником для Луки Дончича, поэтому, обменяв латыша сейчас, они открывают для себя намного больше возможностей в будущем. В настоящее же время сделка является большой победой для Вашингтона.

Обмен игрока калибра Порзингиса – это именно то, что должна делать команда с перспективами Уизардс. Латыш потенциально является баскетболистом уровня Матчей всех звезд – в НБА не так много людей, способных в среднем за игру набирать по 20 очков, забивать по 1,5 трехи и ставить почти по 2 блок-шота. Главный риск Вашингтона в травматичности Кристапса, но Уизардс отдали не так много, чтобы заполучить его. Если же Порзингис вернется на уровень своих лучших сезонов в Нью-Йорке, то сделку можно будет назвать ограблением Далласа.

Торонто Рэпторс

Единственная франшиза НБА из Канады перед дедлайном совершила всего одну сделку, но этот обмен потенциально делает Рэпторс крайне опасным оппонентом для грандов Восточной конференции.

Одноклубником Святослава Михайлюка стал опытный универсал Тэд Янг, который после отличного сезона в Чикаго стал жертвой перестройки в Сан-Антонио, отыграв в текущем регулярном чемпионате всего 26 матчей.

Янг способен стать для молодых талантов Торонто отличным наставником, добавляя команде Ника Нерса свой защитный IQ и навыки плеймейкера.

Ради Тэда Янга Рэпторс опустились на 10 позиций на драфте-2022. Мизерная компенсация за игрока такого уровня.

Кливленд Кавальерс

Справедливо считать Кариса Леверта немного переоцененным баскетболистом на данном этапе его карьеры. Он довольно ограничен в качестве скорера и не способен быть серьезной угрозой на трехочковой дуге. Несмотря на все недостатки, американец очень хорошо вписывается в систему Кливленда и делает сенсационных Кавальерс более грозной силой перед вероятным приключением в плей-офф.

Кливленд после травм Рикки Рубио и Коллина Секстона отчаянно нуждался в еще одном игроке, способном подержать мяч в своих руках, и Леверт закрывает эту пробоину в командном ростере. Он входит в топ-10 в лиге по проходам и при необходимости может вскрывать оборону соперника при помощи передачи. В защите же Карис не будет слабым звеном из-за грамотной командной структуры.

Проигравшие дедлайна на обмены

Голден Стэйт Уорриорз

У Голден Стэйта второй показатель побед/поражений в лиге, причем Воины удержались в топе Запада, несмотря на длительное отсутствие Дрэймонда Грина. Стефен Карри и компания способны взять титул в этом году, но реальность такова, что все, что меньше чемпионства, будет рассматриваться как упущенная возможность. У Воинов перед дедлайном был шанс заполучить еще одну важную фигуру, но вместо этого они предпочли сохранить свои молодые активы.

Владелец Уорриорз хочет, чтобы команда боролась за титулы прямо сейчас и параллельно развивала Джеймса Уайзмана, Джонатана Кумингу и Мозеса Муди. В теории это звучит неплохо, но ставит под сомнения еще один титул Карри с командой.

Проигрыш в финале Западной конференции или в финале НБА не будет достаточно хорошим результатом для Голден Стэйта. Им нужно еще одно чемпионство, пока Карри, Грин и Томпсон все еще играют на высоком уровне. Для команды, которая должна считать себя либо чемпионом, либо проигравшим, полностью проигнорировать дедлайн, в то время как другие контендеры стали лучше, — странный выбор.

Бруклин Нетс

Возможно, у Бруклина не было другого выбора, кроме как обменять Джеймса Хардена. Вполне вероятно, что после этого сезона он бы ушел свободным агентом. Не исключено, что Харден и не доиграл бы сезон, учитывая его проблемы с подколенным сухожилием. Принимая во внимание огромный пакет пиков и игроков, Нетс сдались, став слабее в тот момент, когда их сезон разрушается после 11-ти поражений подряд.

Получение Бена Симмонса и Сета Карри – хороший импульс для будущего Бруклина, но Нетс все еще сложно рассматривать в качестве претендента на титул, пока Кайри Ирвинг играет только в выездных матчах.

Kevin Durant

Kyrie Irving

Ben Simmons

Seth Curry

Andre Drummond

Patty Mills

Blake Griffin

Joe Harris

LaMarcus Aldridge

Blake Griffin

Cam Thomas



BROOKLYN NETS…WHAT A ROSTER. ???? — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 10, 2022

Со здоровыми Харденом и Дюрантом, даже при условии недоступности Ирвинга в домашних играх, Бруклин выглядел сильнее. Да, Симмонс – огромный талант, но трудно понять, чего ожидать от него в этом сезоне. Карри станет отличной заменой для травмированного Джо Харриса, если он так и не сможет вернуться в игру, но шутер не предлагает никакой созидательной способности.

Кажется, обмен Джеймса Хардена был хорошим шагом для будущего Бруклина, но плохим выбором для их настоящего. Все-таки, Кевин Дюрант не становится моложе.

Майами Хит

Майами перед дедлайном неплохо поработали на будущее, отправив форварда Кей Зи Окпалу в обмен на пик второго раунда драфта-2026. Эта сделка позволяет Хит подписать двусторонний контракт с Калебом Мартином, причем команда остается чуть ниже налога на роскошь.

Это хороший ход с прицелом на следующий сезон, но не для текущего. В Майами решили сидеть сложа руки, имея на руках ростер, способный выйти в финал конференции.

Возможно, у Эрика Споэльстры достаточно козырей, чтобы вернуть Майами в финал НБА, но добавление еще одного надежного бойца дало бы им больше пространства для маневра, ведь другие топ-претенденты Востока перед дедлайном активно действовали.

Чикаго Буллз

Быки ничего не предприняли перед дедлайном, в то время как их конкуренты усиливались перед длительным забегом в плей-офф. Чикаго остается лидером Востока, несмотря на забитый лазарет, но нет никаких гарантий, что Алекс Карузо, Лонзо Болл и Патрик Уильямс не пропустят еще как минимум месяц.

Сейчас для Буллз особо важно остаться в топ-4 конференции, поэтому команде не помешала бы свежая кровь, однако фронт-офис предпочел отказаться от усиления состава.

У Чикаго есть все необходимое для шумного забега в плей-офф, но пассивность перед дедлайном может стоить команде потери преимущества домашнего паркета в играх пост-сезона.

Даллас Маверикс

Решение Далласа обменять Кристапса Порзингиса связано с поиском лучшего напарника для Луки Дончича на будущее. Вопрос в том, что будет с текущим сезоном.

Даллас сейчас идет пятым на Западе, и одной из причин успеха команды является прогресс Порзингиса по сравнению с прошлогодним плей-офф.

Потеря латыша может привести к вылету команды из топ-6, если только новички команды Спенсер Динвидди и Давис Бертанс незамедлительно не впишутся в команду. Пока же все выглядит так, будто Даллас отступил назад, чтобы в новом сезоне сделать шаг вперед.