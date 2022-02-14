  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Названа символическая сборная и MVP недели в Суперлиге
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названа символическая сборная и MVP недели в Суперлиге

Баскетбол
(1 голосов)

Лучшим игроком признан бигмен Одессы

Названа символическая сборная и MVP недели в Суперлиге

Новина українською

В рамках 17-й игровой недели в регулярном чемпионате Суперлиги Windrose было сыграно 8 поединков. По итогам этих матчей была определена очередная символическая сборная, в которую вошли представители пяти разных клубов элитного дивизиона.

Ди Джей Купер (Днепр) — 6.0 очка, 13.5 передачи, 7.5 подбора, 5.0 перехвата (РЭ 25.0)

Александр Липовой (Прометей) - 12 очка, 10 подборов, 3 передачи (РЕ 21)

Владимир Конев (Строитель) - 17 очков, 9 подборов, 3 передачи (РЕ 27)

Андрей Агафонов (Одесса) - 18.5 очка, 5.5 подбора, 3.0 передачи (РЕ 26.5)

Вячеслав Кравцов (Днепр) — 18.0 очка, 6.5 подбора (РЕ 21.0)

MVP недели признан бигмен Одессы Андрей Агафонов, который в игре против Николаева (75:66) набрал 13 очков, сделал 5 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота (РЕ 22), против Кривбасса - 24 очка, 6 подборов, 3 передачи ( РЭ 31).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Суперлига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...