Джеймс Харден отреагировал на конфликт с Кайри Ирвингом

Новичок "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден прокомментировал информацию о конфликте с Кайри Ирвингом во время своего пребывания в "Бруклин Нетс".

"Честно говоря, мы с Кайри очень хорошие друзья. Что бы он ни переживал и продолжает переживать, это его личные предпочтения. Но он повлиял на команду, потому что мы с ним и Кевином Дюрантом провели слишком мало игр вместе. Было жаль, что мы сыграли 16 игр, но что есть, то есть. Здесь, в Филадельфии, у меня есть возможность, которой я с нетерпением жду", — передаёт слова Хардена Fadeaway World.