Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джеймс Харден отреагировал на конфликт с Кайри Ирвингом
Конфликта нет
Новичок "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден прокомментировал информацию о конфликте с Кайри Ирвингом во время своего пребывания в "Бруклин Нетс".
"Честно говоря, мы с Кайри очень хорошие друзья. Что бы он ни переживал и продолжает переживать, это его личные предпочтения. Но он повлиял на команду, потому что мы с ним и Кевином Дюрантом провели слишком мало игр вместе. Было жаль, что мы сыграли 16 игр, но что есть, то есть. Здесь, в Филадельфии, у меня есть возможность, которой я с нетерпением жду", — передаёт слова Хардена Fadeaway World.
Популярное сейчас
- Сын вице-президента Металлиста Красников брутальным фолом спровоцировал массовую драку - ВИДЕО
- У Украины первая медаль, Норвегия вне конкуренции. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Украина с кругом штрафа седьмая в женской эстафете на Олимпиаде. Как это было
- Победители и проигравшие дедлайна обменов в НБА
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу