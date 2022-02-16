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Джеймс Харден отреагировал на конфликт с Кайри Ирвингом

Баскетбол
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Конфликта нет

Джеймс Харден отреагировал на конфликт с Кайри Ирвингом

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Новичок "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден прокомментировал информацию о конфликте с Кайри Ирвингом во время своего пребывания в "Бруклин Нетс".

"Честно говоря, мы с Кайри очень хорошие друзья. Что бы он ни переживал и продолжает переживать, это его личные предпочтения. Но он повлиял на команду, потому что мы с ним и Кевином Дюрантом провели слишком мало игр вместе. Было жаль, что мы сыграли 16 игр, но что есть, то есть. Здесь, в Филадельфии, у меня есть возможность, которой я с нетерпением жду", — передаёт слова Хардена Fadeaway World.

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В статье: Джеймс Харден Филадельфия Флайерз
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