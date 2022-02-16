Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тернополь сумел удержать свое преимущество в матче с Запорожьем
Преимущество хозяев было очевидным
Фото - Facebook
Тернополь в домашнем матче обыграл Запорожье в игре регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.
Запорожье удачно начал матч и долгое время лидировал, имея пятиочковое преимущество. К концу первой четверти преимущество увеличилось, однако хозяева успели немного отыграться. В начале второго периода Запорожье снова увеличило преимущество уже до 11 очков, и хозяева сумели отыграться.
После перерыва Тернополь устроил игру в защите. Игра была ровной и к концу третьего периода хозяева начали наращивать свое преимущество и впоследствии уже были впереди.
В последней четверти Запорожья дал бой сопернику и Тернополь одержал победу.
Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат
Тернополь – Запорожье 87:70 (18:24, 20:16, 19:12, 30:18)
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтер могут понизиться в рейтинге клубов. Это повлияет на их перспективы посева / корзин в следующей ЛЧ
- Абраменко – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине!
- Украина с кругом штрафа седьмая в женской эстафете на Олимпиаде. Как это было
- Они называли друг друга братьями. История дружбы Коби Брайанта и Пау Газоля
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО