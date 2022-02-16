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Тернополь сумел удержать свое преимущество в матче с Запорожьем

Баскетбол
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Преимущество хозяев было очевидным

Тернополь сумел удержать свое преимущество в матче с Запорожьем

Фото - Facebook

Новина українською

Тернополь в домашнем матче обыграл Запорожье в игре регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.

Запорожье удачно начал матч и долгое время лидировал, имея пятиочковое преимущество. К концу первой четверти преимущество увеличилось, однако хозяева успели немного отыграться. В начале второго периода Запорожье снова увеличило преимущество уже до 11 очков, и хозяева сумели отыграться.

После перерыва Тернополь устроил игру в защите. Игра была ровной и к концу третьего периода хозяева начали наращивать свое преимущество и впоследствии уже были впереди.

В последней четверти Запорожья дал бой сопернику и Тернополь одержал победу.

Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат

Тернополь – Запорожье 87:70 (18:24, 20:16, 19:12, 30:18)

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В статье: БК Запорожье БК Тернополь
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