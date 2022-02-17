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Сумасшедший "баззер-биттер" защитника Денвера – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Традиционную подборку возглавил защитник Денвера Монте Моррис, который на последних мгновениях матча с Голден Стэйтом отправил в корзину победный бросок с трехочковой дистанции.
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