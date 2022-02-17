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Кривбасс легко переиграл Черкасских Мавп

Баскетбол
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Хозяева не испытали проблем

Кривбасс легко переиграл Черкасских Мавп

фото - basket.com.ua

Новина українською

Кривбасс одержал уверенную победу над Черкасскими Мавпами в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.

Черкасские Мавпы лучше начали матч, выйдя вперед 8:2, но Кривбасс ответил своим рывком 9:0. В конце второй четверти несколько удачных атак хозяев позволили им уйти на большой перерыв с преимуществами +11 – 38:27.

В третьей четверти Кривбасс продолжил наращивать преимущество, доведя его до +18, после чего команда Артема Слипенчука в целом спокойно довела матч до победы, держа свое преимущество в «коридоре» +10-15 очков. С остальным завершилось со счетом 80:63.

СУПЕРЛИГА WINDROSE

Регулярный чемпионат

Кривбасс – Черкасские Мавпы 80:63 (15:15, 23:12, 21:17, 21:19)

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В статье: Черкасские Мавпы БК Кривбасс
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