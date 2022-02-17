Основной игрок Лейкерс выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис не смог продолжить матч с "Ютой Джаз" (106:101) после того, как повредил голеностоп в первой половине матча. Звёздный баскетболист приземлился на ногу центрового "Джаз" Руди Гобера и смог покинуть площадку только при помощи поддержки.

Он успел записать на свой счёт 17 очков при реализации 7 из 9 с игры.

Медобследование не выявило у Дэвиса перелома, игрок получил только растяжение связок.