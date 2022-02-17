  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Основной игрок Лейкерс выбыл на неопределенный срок из-за травмы
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Основной игрок Лейкерс выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Баскетбол
(1 голосов)

Форвард неудачно приземлился

Основной игрок Лейкерс выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Новина українською

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис не смог продолжить матч с "Ютой Джаз" (106:101) после того, как повредил голеностоп в первой половине матча. Звёздный баскетболист приземлился на ногу центрового "Джаз" Руди Гобера и смог покинуть площадку только при помощи поддержки.

Он успел записать на свой счёт 17 очков при реализации 7 из 9 с игры.

Медобследование не выявило у Дэвиса перелома, игрок получил только растяжение связок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Дэвис Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...