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Киев-Баскет на последних минутах матча вырвал победу у Запорожья
Гости не смогли сдержать натиск соперника
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
"Киев-Баскет" в тяжелом матче обыграл "Запорожье" на домашнем паркете.
С первых минут хозяева взяли инициативу в свои руки. Уже к середине периода они оторвались на шесть очков. На это гости быстро ответили результативными действиями.
На старте второй четверти запорожцы вели в счете и на большой перерыв команды ушли при счете 30:28.
Во второй половине киевляне снова вышли на "+6", но удержать преимущество не получилось.
Перед заключительной 10-минуткой столичный клуб біл впереди на пять пунктов, а со стартом периода увеличили отрыв до семи. "Запорожье" в свою очередь выдало отрезок, который смог перевернуть игру с ног на голову. Ответ киевлян был незамедлительным – рывок 7:0.
Итог встречи решился на последней минуте встречи. Гости устроили штурм, но киевляне умело отвели угрозу от своего щита и довели игру до итоговой победы.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Киев-Баскет — Запорожье — 69:61 (14:13, 16:15, 17:14, 22:19)
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