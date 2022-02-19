Федерация баскетбола Украины просит перенести матч национальной команды против Испании

ФБУ (Федерация баскетбола Украины) обратилась в ФИБА с просьбой перенести домашний матч сборной команды против Испании на лето 2022 года.

"В связи с решением ФИБА и предоставленной в письме информации, мы считаем целесообразным и необходимым использовать все возможности для проведения этого поединка, поэтому, следуя нашим ценностям и целям, в надежде на то, что ситуация стабилизируется и больше не будет создаваться искусственная паника Мы просим ФИБА рассмотреть возможность проведения этого матча в июне-июле 2022 года", – пишет ФБУ.

Отметим, что матч Украина-Испания по плану должен пройти 27 февраля в киевском Дворце Спорта.