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Леброн о Дончиче: Мне нравится все в его игре. То, как он играет, напоминает мне мой стиль игры.
Похвала от одного из величайших
Фото: Sporting News
Форвард "Лос-Анжелес Лейкерс" Леброн Джеймс оценил игру защитника "Даллас Маверикс" Луки Дончича в интервью ESPN:
"Мне нравится все в его игре, мне нравится все в нем самом. То, как он играет, напоминает мне мой стиль игры".
В понедельник 21 февраля Леброн и Лука сыграют вместе за одну команду в рамках игры NBA All-Star. В команде Джеймса также Яннис Адетокунбо из "Милуоки Бакс", Стефен Карри из "Голден Стэйт Уорриорс", Демар ДеРозан из "Чикаго Буллс" и Никола Йокич из "Денвер Наггетс".
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