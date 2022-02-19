Леброн о Дончиче: Мне нравится все в его игре. То, как он играет, напоминает мне мой стиль игры.

Форвард "Лос-Анжелес Лейкерс" Леброн Джеймс оценил игру защитника "Даллас Маверикс" Луки Дончича в интервью ESPN:

"Мне нравится все в его игре, мне нравится все в нем самом. То, как он играет, напоминает мне мой стиль игры".

В понедельник 21 февраля Леброн и Лука сыграют вместе за одну команду в рамках игры NBA All-Star. В команде Джеймса также Яннис Адетокунбо из "Милуоки Бакс", Стефен Карри из "Голден Стэйт Уорриорс", Демар ДеРозан из "Чикаго Буллс" и Никола Йокич из "Денвер Наггетс".