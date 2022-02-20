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В конкурсе данков НБА победил форвард Нью-Йорк Никс. Видео
В финале превзошел винга Голден-Стэйт
Фото: DraftKings Nation
В конкурсе данков, который проводится в рамках Звездного уикенда НБА-2022, победил форвард "Нью-Йорк Никс" Оби Топпин. В финале он набрал 92 балла (45+47). Его оппонентом был винг "Голден-Стэйт Уорриорз" Хуан Тоскано-Андерсон, набравший 69 баллов (39+30).
В первом раунде конкурса Топпин набрал 90 баллов (44+46), Тоскано-Андерсон 87 (44+43). Другие учасники – защитник "Хьюстон Рокетс" Джейлен Грин и разыгрывающий "Орландо Мэджик" Коул Энтони – набрали 83 (38+45) и 70 (40+30) баллов соответственно.
Ни один данк в конкурсе не получил максимальные 50 баллов.
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