В конкурсе данков НБА победил форвард Нью-Йорк Никс. Видео

В конкурсе данков, который проводится в рамках Звездного уикенда НБА-2022, победил форвард "Нью-Йорк Никс" Оби Топпин. В финале он набрал 92 балла (45+47). Его оппонентом был винг "Голден-Стэйт Уорриорз" Хуан Тоскано-Андерсон, набравший 69 баллов (39+30).

В первом раунде конкурса Топпин набрал 90 баллов (44+46), Тоскано-Андерсон 87 (44+43). Другие учасники – защитник "Хьюстон Рокетс" Джейлен Грин и разыгрывающий "Орландо Мэджик" Коул Энтони – набрали 83 (38+45) и 70 (40+30) баллов соответственно.

Ни один данк в конкурсе не получил максимальные 50 баллов.