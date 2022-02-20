  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. В конкурсе данков НБА победил форвард Нью-Йорк Никс. Видео
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В конкурсе данков НБА победил форвард Нью-Йорк Никс. Видео

Баскетбол
(1 голосов)

В финале превзошел винга Голден-Стэйт

В конкурсе данков НБА победил форвард Нью-Йорк Никс. Видео

Фото: DraftKings Nation

UA-Футбол
Новина українською

В конкурсе данков, который проводится в рамках Звездного уикенда НБА-2022, победил форвард "Нью-Йорк Никс" Оби Топпин. В финале он набрал 92 балла (45+47). Его оппонентом был винг "Голден-Стэйт Уорриорз" Хуан Тоскано-Андерсон, набравший 69 баллов (39+30).

В первом раунде конкурса Топпин набрал 90 баллов (44+46), Тоскано-Андерсон 87 (44+43). Другие учасники – защитник "Хьюстон Рокетс" Джейлен Грин и разыгрывающий "Орландо Мэджик" Коул Энтони – набрали 83 (38+45) и 70 (40+30) баллов соответственно.

Ни один данк в конкурсе не получил максимальные 50 баллов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Матч звезд НБА Нью-Йорк Никс данк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...