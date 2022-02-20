ЛеБрон: В свой последний год я сыграю с сыном. Это будет уже не ради денег

ЛеБрон Джеймс рассказал о возможности возращения в "Кливленд Кавальерс", а также о планах сыграть с сыном Бронни за одну команду. Контракт 37-летнего форварда "Лос-Анжелес Лейкерс" закончится в следующем сезоне. ЛеБрон играл за "Кливленд" с 2003 до 2010 года, а также с 2014 до 2018, с командой он выиграл чемпионство в 2016 году.

Вот что он сказал о возможности возвращения в свой родной штат Огайо, для игры за "Кавальерс":

"Дверь не закрыта. Я не говорю, что вернусь и буду играть, я не знаю. Я не знаю, что меня ждет в будущем. Я даже не уверен, когда освобожусь".

Однако, ЛеБрон рассказал о своих планах сыграть со своим сыном Бронни за одну команду:

"В свой последний года я сыграю с сыном. Где бы Бронни не был, я буду там. Я сделаю все что возможно, чтобы сыграть с сыном один год. Это будет уже не ради денег".

Бронни Джейму сейчас 17 лет, он сможет заявится на драфт НБА 2024 года. ЛеБрону на тот момент будет 39 лет.