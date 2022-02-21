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НБА представила топ-20 моментов Матча всех звезд. ВИДЕО

Баскетбол
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Лучшие баскетболисты мира здорово повеселились

НБА представила топ-20 моментов Матча всех звезд. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-20 моментов Матча всех звезд между командами ЛеБрона Джеймса и Кевина Дюранта (163:160).

Главной звездой игры стал Стефен Карри (50 очков, 16 трехочковых), а ЛеБрон Джеймс забросил победный мяч.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Матч всех звезд
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