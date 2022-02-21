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Матч Украина - Испания перенесен

Баскетбол
(1 голосов)

Он должен быть сыгран 27 февраля

Матч Украина - Испания перенесен

Новина українською

Матч 4-го тура первого группового раунда квалификации чемпионата мира-2023 между сборной Украины и чемпионами мира командой Испании перенесен.

Поединок, который должен быть сыгран 27 февраля в киевском Дворце спорта, перенесен на третье окно квалификации мирового первенства.

ФИБА предложила семь вариантов проведения матча Украина – Испания на нейтральной территории в запланированную дату. ФБУ в диалоге с испанской Федерацией и ФИБА выразила четкую позицию, что матч должен состояться в Украине. Испанская Федерация не готова отправить национальную сборную в Киев на матч 27 февраля, поэтому этот поединок перенесен.

Поединок состоится в киевском Дворце Спорта. Новая дата матча будет объявлена ​​после окончательного решения национальных федераций и ФИБА, которое будет принято до 1 июня.

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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Источник:
ФБУ

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