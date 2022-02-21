Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Украина - Испания перенесен
Он должен быть сыгран 27 февраля
Матч 4-го тура первого группового раунда квалификации чемпионата мира-2023 между сборной Украины и чемпионами мира командой Испании перенесен.
Поединок, который должен быть сыгран 27 февраля в киевском Дворце спорта, перенесен на третье окно квалификации мирового первенства.
ФИБА предложила семь вариантов проведения матча Украина – Испания на нейтральной территории в запланированную дату. ФБУ в диалоге с испанской Федерацией и ФИБА выразила четкую позицию, что матч должен состояться в Украине. Испанская Федерация не готова отправить национальную сборную в Киев на матч 27 февраля, поэтому этот поединок перенесен.
Поединок состоится в киевском Дворце Спорта. Новая дата матча будет объявлена после окончательного решения национальных федераций и ФИБА, которое будет принято до 1 июня.
Популярное сейчас
- Ротань: Селезнев выбрал клуб, в котором ему будет тяжело побить рекорд
- Просто дух захватывает. Как в Англии прямо над стадионом с футболистами пролетают самолеты
- Динамо и Рух не проигрывали, Ворскла без побед, Климчук стал лучшим бомбардиром. Как играли клубы УПЛ зимой
- Команда ЛеБрона с 50-ю очками Карри победила в Матче всех звезд
- Как живет Винисиус Жуниор: Биография, дом, девушка, зарплата, авто, благотворительность - ВИДЕО
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО