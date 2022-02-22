Леброн Джеймс может покинуть Лейкерс

Инсайдер НБА Марк Стейн считает, что генеральный менеджер "Лос-Анджелес Лейкерс" Роб Пелинка пользуется поддержкой владельца клуба на фоне конфликта с Леброном Джеймсом.

"Пелинка пользуется всесторонней поддержкой владельца "Лейкерс" Джини Басса. Он прочно укрепил позиции в качестве одной из опор четырёхстороннего мозгового центра клуба вместе с Бассом и влиятельной парой Курта и Линды Рэмбис.

Эта организация полностью разорвала связи с иконой "Лейкерс" Джерри Уэстом, который имеет законное право претендовать на статус величайшего игрока клуба всех времён, если совместить его игровые достижения с работой во фронт-офисе. Джеймс и его агент Рич Пол, несмотря на весь контроль, который будто бы у них есть, по-прежнему остаются аутсайдерами, когда дела доходят до динамики процессов в высшем руководстве команды. Если Уэста можно было отрезать, будьте уверены, Леброн пойдёт туда же, если больше не сможет поддерживать клуб на топ-уровне", — приводит слова Стейна The Sports Rush со ссылкой на его официальный сайт.