Багатскис: Сборная Испания – это тоже люди, а некоторые по таланту даже хуже наших игроков

Главный тренер мужской сборной Украины Айнарс Багатскис в интервью BasketRoom рассказал о потенциале игроков сборной Испании, с которой нашей национальной сборной предстоит сыграть 24 февраля.

"Нынешние игроки сборной Испании – это будущее испанского баскетбола. После последнего чемпионата мира и Олимпиады многие ветераны сборной Испании завершили международную карьеру. Мы не говорим об игроках НБА, но кто сейчас из испанских игроков выступает в Евролиге? Несколько ветеранов в Реулі. Браты Газоли, Рубио нет, жаль, что их нет, а кто из испанцев сейчас играет заметную роль в НБА, мы не играем против второстепенного состава сборной Испании.

Если у них все игроки имеют по 20-25 минут в добротных клубах сильнейшей лиги Европы, то это плохие игроки? У нас Пустовой играет в Испании, остальные представляют украинский чемпионат.

Чем испанцы могут нас удивить? У нас половина команды играла с испанцами. Главное, чтобы в уме не было, что мы андердоги. Ведь сборная Испания – это тоже люди. Может, некоторые по таланту даже хуже наших игроков, но они с детства учатся играть быстро, быстро принимать решения. И мы должны играть быстро. Испанцы играют, но дают другим играть. И все будет зависеть, как мы сыграем, как используем свои моменты и как будем возвращаться в защиту".

Мужская национальная сборная Украины сыграет 24 февраля в Кордове против команды Испании в матче третьего тура первого этапа квалификации чемпионата мира по баскетболу 2023 года.