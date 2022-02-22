Леброн Джеймс: У Луки Дончича такой подход к игре, как и у меня

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс рассказал о разыгрывающем клуба "Даллас Маверикс" Луке Дончиче.

"То, как он играет, напоминает мне мой подход. Мы оба представляем тройную угрозу. Мы действуем на подборах, отдаём передачи — каждый из нас нацелен на это. А если кто-то не проявит к нам должного уважения, то пусть считает, что 40 очков мы ему забросим уж точно", — сказал Леброн на пресс-конференции.

Напомним, Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 40+ очков в седьмом матче плей-офф минувшего сезона.