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Power ranking НБА. Финикс продолжает доминировать, Майами ворвался в топ-3
Обновленная версия десятки самых горячих команд регулярного чемпионата НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
№1. Финикс Санз
Показатель побед/поражений в сезоне – 48-10
Место в предыдущей версии рейтинга – 1
Финикс с 18 победами в последних 19 матчах создал внушительный отрыв в 6,5 побед от ближайшего преследователя в Западной конференции, но травма Криса Пола, который с отрывным переломом большого пальца вылетел на 6-8 недель, может возродить интригу в битве за статус лучшей команды регулярного чемпионата.
The Phoenix Suns have only lost 1 game in the last MONTH ????— Brandon Awadis (@brawadis) February 17, 2022
They are 18-1 in the last 19 games. Best team in the league! pic.twitter.com/gt95scZ0WD
Без Пола функции плеймейкера команды между собой разделят Кэмерон Пейн и Элфрид Пейтон, а Девин Букер, который и так занимает восьмое место в лиге по коэффициенту использования, получит еще больше бросков, особенно в клатчевых ситуациях.
Хорошей новостью для Финикса является то, что у Санз относительно легкий график – после Звездного уик-энда команду Монти Уильямс ждет 13 из 24 матчей против соперников, у которых ниже 50% побед в регулярке.
№2. Мемфис Гриззлис
Показатель побед/поражений в сезоне – 41-19
Место в предыдущей версии рейтинга – 3
В феврале никто в лиге не атаковал чужое кольцо так эффективно, как это делала банда Джа Моранта – Мемфис в среднем за 100 владений набирал невероятные 123,7 очка, что позволило команде прочно закрепиться на третьей строке на Западе.
12 finished with 44 points & 11 assists last night.— Memphis Grizzlies (@memgrizz) February 17, 2022
He also set a franchise record for most FT’s made in a game ⭐️ pic.twitter.com/LDScK6ujWU
Гриззлис впечатляют качеством своих побед, выиграв 18 из 28 поединков против 15 команд, которые ушли на перерыв с положительным балансом побед/поражений.
Поскольку у Мемфиса третье самое легкое расписание в лиге с точки зрения совокупного процента побед соперника, маловероятно, что Гриззлис во второй половине регулярки упустят преимущество домашней площадки. Команда на ходу и останавливаться не собирается.
№3. Майами Хит
Показатель побед/поражений в сезоне – 38-21
Место в предыдущей версии рейтинга – 6
Четыре лучших баскетболиста Майами (Бем Адебайо, Джимми Батлер, Тайлер Хирро и Кайл Лаури) в текущем сезоне провели вместе только 15 из 59 матчей, что не помешало Хит в борьбе с Чикаго вновь возглавить Восточную конференцию.
Легитимность пребывания Майами на вершине Востока подтверждает хотя бы тот факт, что Хит единственными в конференции входят в топ-10 по эффективности и в защите, и в нападении.
Heading into the break 38-21 sitting atop the East! pic.twitter.com/I98C13a9Sy— Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 18, 2022
Попутно Майами является лучшей командой регулярки в стартовых четвертях, привозя оппонентам почти по 12 очков за 100 владений.
№4. Бостон Селтикс
Показатель побед/поражений в сезоне – 34-26
Место в предыдущей версии рейтинга – 9
У Бостона самый эффективный квартет в регулярном чемпионате – Маркус Смарт, Джайлен Браун, Джейсон Тэйтум и Эл Хорфорд в среднем за 100 владений переигрывают оппонентов на 26,7 очка.
Селтикс могли находиться намного выше шестой позиции на Востоке, если бы не проблемы команды в концовках. Команда входит в пятерку худших в лиге по показателю побед/поражений в клатче (11-18), причем Тэйтум и компания четырежды проиграли, имея как минимум 10-очковый отрыв в решающей четверти.
№5. Денвер Наггетс
Показатель побед/поражений в сезоне – 33-25
Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10
У Денвера те же симптомы, что и у Бостона – Наггетс в первых трех четвертях переигрывают оппонентов на 5,4 очка на 100 владений, но в решающей 12-минутке уступают на 8,9 очка, что является вторым худшим показателем в лиге.
Не секрет, что Денвер очень зависим от Николы Йокича – Наггетс проседают почти на 10 очков за 100 владений в те моменты, когда сербского центрового нет на площадке. Когда же Йокич в игре, то франшиза из Колорадо за 100 владений набирает на 10,1 очка больше, чем соперник.
Nikola Jokic is having a season we’ve never seen before in NBA history.— StatMuse (@statmuse) February 17, 2022
He is averaging 26.0 PPG, 13.8 RPG, 7.9 APG. No other player has even had a 25/12/6 season before.
Jokic is also having the highest single-season PER ever. pic.twitter.com/JF5tuwlKYv
№6. Голден Стэйт Уорриорз
Показатель побед/поражений в сезоне – 42-17
Место в предыдущей версии рейтинга – 2
Голден Стэйт перед перерывом на Звездный уик-энд в Кливленде проиграл четыре из пяти последних матчей и выдал худший в сезоне отрезке по игре в обороне (118,0 пропущенных очков за 100 владений).
Тем не менее, Воины все еще возглавляют рейтинг самых непроходимых оборон в НБА и входят в топ-3 в лиге по показателю NetRtg.
№7. Филадельфия Севенти Сиксерс
Показатель побед/поражений в сезоне – 35-23
Место в предыдущей версии рейтинга – 4
С громким обменом Джеймса Хардена уже не так важно, что происходило в Филадельфии до паузы в регулярном чемпионате, ведь теперь это совсем другая команда.
Интересно, что Сиксерс являются одной из двух команд с положительным балансом побед/поражений, не входящей в топ-10 по эффективности в обороне или в атаке. Сможет ли Харден на пару с Джоэлем Эмбиидом изменить это? Скоро узнаем.
Embiid after 1 practice with Harden pic.twitter.com/z6mbPEBnR8— LakeShowYo (@LakeShowYo) February 16, 2022
№8. Даллас Маверикс
Показатель побед/поражений в сезоне – 35-24
Место в предыдущей версии рейтинга – 10
Показатель задействования Луки Дончича в феврале составил невероятные 41,9%, а Даллас за счет феноменальной атакующей эффективности своего словенского лидера выиграл шесть из семи последних матчей, включая победы над Филадельфией и Майами.
№9. Чикаго Буллз
Показатель побед/поражений в сезоне – 38-21
Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10
Чикаго перед перерывом выдал 5-матчевую победную серию и догнал Майами в битве за лидерство на Востоке, причем Буллз ошарашили своих соперников космической эффективностью нападения в решающей четверти, набрав 134,6 очка на 100 владений.
DeMar DeRozan has broken Wilt Chamberlain’s record for most consecutive games with 35+ points on 50% or better shooting. pic.twitter.com/bmHRUg5tf2— Chicago Bulls (@chicagobulls) February 17, 2022
№10. Кливленд Кавальерс
Показатель побед/поражений в сезоне – 35-23
Место в предыдущей версии рейтинга – 5
Кливленд остается единственной командой в НБА, которая в текущем сезоне не проигрывала с разницей в 20 и больше очков. Попутно Кавальерс по-прежнему входят в тройку самых прогрессирующих команд в лиге за последние 25 лет – относительно прошлого сезона главная сенсация Востока прибавила 12,5 очков на 100 владений.
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