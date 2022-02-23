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Power ranking НБА. Финикс продолжает доминировать, Майами ворвался в топ-3

Баскетбол
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Обновленная версия десятки самых горячих команд регулярного чемпионата НБА

Power ranking НБА. Финикс продолжает доминировать, Майами ворвался в топ-3

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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№1. Финикс Санз

Показатель побед/поражений в сезоне – 48-10

Место в предыдущей версии рейтинга – 1

Финикс с 18 победами в последних 19 матчах создал внушительный отрыв в 6,5 побед от ближайшего преследователя в Западной конференции, но травма Криса Пола, который с отрывным переломом большого пальца вылетел на 6-8 недель, может возродить интригу в битве за статус лучшей команды регулярного чемпионата.

Без Пола функции плеймейкера команды между собой разделят Кэмерон Пейн и Элфрид Пейтон, а Девин Букер, который и так занимает восьмое место в лиге по коэффициенту использования, получит еще больше бросков, особенно в клатчевых ситуациях.

Хорошей новостью для Финикса является то, что у Санз относительно легкий график – после Звездного уик-энда команду Монти Уильямс ждет 13 из 24 матчей против соперников, у которых ниже 50% побед в регулярке.

№2. Мемфис Гриззлис

Показатель побед/поражений в сезоне – 41-19

Место в предыдущей версии рейтинга – 3

В феврале никто в лиге не атаковал чужое кольцо так эффективно, как это делала банда Джа Моранта – Мемфис в среднем за 100 владений набирал невероятные 123,7 очка, что позволило команде прочно закрепиться на третьей строке на Западе.

Гриззлис впечатляют качеством своих побед, выиграв 18 из 28 поединков против 15 команд, которые ушли на перерыв с положительным балансом побед/поражений.

Поскольку у Мемфиса третье самое легкое расписание в лиге с точки зрения совокупного процента побед соперника, маловероятно, что Гриззлис во второй половине регулярки упустят преимущество домашней площадки. Команда на ходу и останавливаться не собирается.

№3. Майами Хит

Показатель побед/поражений в сезоне – 38-21

Место в предыдущей версии рейтинга – 6

Четыре лучших баскетболиста Майами (Бем Адебайо, Джимми Батлер, Тайлер Хирро и Кайл Лаури) в текущем сезоне провели вместе только 15 из 59 матчей, что не помешало Хит в борьбе с Чикаго вновь возглавить Восточную конференцию.

Легитимность пребывания Майами на вершине Востока подтверждает хотя бы тот факт, что Хит единственными в конференции входят в топ-10 по эффективности и в защите, и в нападении.

Попутно Майами является лучшей командой регулярки в стартовых четвертях, привозя оппонентам почти по 12 очков за 100 владений.

№4. Бостон Селтикс

Показатель побед/поражений в сезоне – 34-26

Место в предыдущей версии рейтинга – 9

У Бостона самый эффективный квартет в регулярном чемпионате – Маркус Смарт, Джайлен Браун, Джейсон Тэйтум и Эл Хорфорд в среднем за 100 владений переигрывают оппонентов на 26,7 очка.

Селтикс могли находиться намного выше шестой позиции на Востоке, если бы не проблемы команды в концовках. Команда входит в пятерку худших в лиге по показателю побед/поражений в клатче (11-18), причем Тэйтум и компания четырежды проиграли, имея как минимум 10-очковый отрыв в решающей четверти.

№5. Денвер Наггетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 33-25

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

У Денвера те же симптомы, что и у Бостона – Наггетс в первых трех четвертях переигрывают оппонентов на 5,4 очка на 100 владений, но в решающей 12-минутке уступают на 8,9 очка, что является вторым худшим показателем в лиге.

Не секрет, что Денвер очень зависим от Николы Йокича – Наггетс проседают почти на 10 очков за 100 владений в те моменты, когда сербского центрового нет на площадке. Когда же Йокич в игре, то франшиза из Колорадо за 100 владений набирает на 10,1 очка больше, чем соперник.

№6. Голден Стэйт Уорриорз

Показатель побед/поражений в сезоне – 42-17

Место в предыдущей версии рейтинга – 2

Голден Стэйт перед перерывом на Звездный уик-энд в Кливленде проиграл четыре из пяти последних матчей и выдал худший в сезоне отрезке по игре в обороне (118,0 пропущенных очков за 100 владений).

Тем не менее, Воины все еще возглавляют рейтинг самых непроходимых оборон в НБА и входят в топ-3 в лиге по показателю NetRtg.

№7. Филадельфия Севенти Сиксерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 35-23

Место в предыдущей версии рейтинга – 4

С громким обменом Джеймса Хардена уже не так важно, что происходило в Филадельфии до паузы в регулярном чемпионате, ведь теперь это совсем другая команда.

Интересно, что Сиксерс являются одной из двух команд с положительным балансом побед/поражений, не входящей в топ-10 по эффективности в обороне или в атаке. Сможет ли Харден на пару с Джоэлем Эмбиидом изменить это? Скоро узнаем.

№8. Даллас Маверикс

Показатель побед/поражений в сезоне – 35-24

Место в предыдущей версии рейтинга – 10

Показатель задействования Луки Дончича в феврале составил невероятные 41,9%, а Даллас за счет феноменальной атакующей эффективности своего словенского лидера выиграл шесть из семи последних матчей, включая победы над Филадельфией и Майами.

№9. Чикаго Буллз

Показатель побед/поражений в сезоне – 38-21

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Чикаго перед перерывом выдал 5-матчевую победную серию и догнал Майами в битве за лидерство на Востоке, причем Буллз ошарашили своих соперников космической эффективностью нападения в решающей четверти, набрав 134,6 очка на 100 владений.

№10. Кливленд Кавальерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 35-23

Место в предыдущей версии рейтинга – 5

Кливленд остается единственной командой в НБА, которая в текущем сезоне не проигрывала с разницей в 20 и больше очков. Попутно Кавальерс по-прежнему входят в тройку самых прогрессирующих команд в лиге за последние 25 лет – относительно прошлого сезона главная сенсация Востока прибавила 12,5 очков на 100 владений.

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В статье: НБА Финикс Санз Мемфис Гриззлиз
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