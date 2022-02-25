Барселона, Бавария и Баскония отказались встречаться с российскими командами: матчи Евролиги перенесены

"Следующие матчи 27-го тура Евролиги перенесены:

"Бавария" Мюнхен - ЦСКА Москва

"Баскония" - УНИКС Казань

"Зенит" Санкт-Петербург - "Барселона"

Решение было принято Генеральным директором Баскетбольной Евролиги в качестве меры предосторожности в соответствии со статьей 151 Устава Евролиги в преддверии встречи, которая состоится в пятницу, 25-гo февраля 2022-го года, между 18-ю участниками соревнований". Именно такое сообщение появилось в четверг вечером на официальном сайте Баскетбольной Евролиги. Таким образом, матчи, назначенные на четверг и пятницу, не состоятся в назначенные сроки.

Евролига воспользовалась 151-ой статьей своего Устава, позволяющей ей переносить матчи в случае "форс-мажорных обстоятельств".

Как сообщается, это решение было принято под давлением "Баварии", "Басконии" и "Барселоны", отказавшихся встречаться с российскими командами. Причем матчи двух первых должны были пройти на их домашних площадках. А каталонский клуб также должен был провести матч того же турнира в гостях против ЦСКА в воскресенье. Егo судьба неизвестна. Также стало известно, что немецкое телевидение отказалось транслировать встречу мюнхенцев с армейским клубом страны-агрессора. Что усилило давление на Евролигу, которая поначалу отказывалась переносить матчи.

Официальный сайт "Баварии" сообщил, что президент клуба Херберт Хайнер (являющийся также руководителем футбольного отделения) и Генеральный директор баскетбольного департамента Марко Пешич подписали обращение к руководству Евролиги, в котором осудили "грубое нарушение Россией международного права", из-за чего и потребовали перенести матч.

Высказались на эту тему и представители "Виллербана". Владелец французского клуба Тони Паркер заявил, что его команда не поедет в Россию на матчи против тех же ЦСКА и "Зенита", которые должны состояться на следующей неделе. Легендарный французский баскетболист, четырехкратный чемпион НБА, добавил:"Я уже проинформировал об этом игроков и тренерский штаб. Это выходит за пределы спорта. Мы не можем принять ситуацию, которая противоположна нашим ценностям. О поездке нашей команды в Россию не может быть и речи".

Литовский "Жальгирис" также сообщил, что не поедет в Россию на матчи против ЦСКА и "Зенита", назначенные на 25-го марта и восьмого апреля. Более того, Генеральный директор Паулиус Мотеюнас заявил: "Мы знаем, что в пятницу ожидается встреча клубов Евролиги, но мы посчитали, что дела продвигаются слишком медленно и решили принять свое решение. Мы проведем переговоры с западноевропейскими клубами Евролиги и предложим принять совместное решение бойкотировать все матчи против российских команд, как домашние, так и гостевые".

Напомним, что Евролига - главное клубное баскетбольное соревнование Европы. Ее Генеральным директором является испанец Жорди Бартомеу, а генеральным спонсором - турецкая авиакомпания.