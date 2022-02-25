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Перед матчем НБА состоялась акция за мир в Украине

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Перед матчем НБА состоялась акция за мир в Украине

фото - USA TODAY Sports

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Баскетболисты Сакраменто, за который выступает центровой сборной Украины Алексей Лень, и Денвера взялись за руки и провели минуту молчания в связи с объявлением Россией войны в Украине.

Также Лень вместе с украинским легионером Торонто Святославом Михайлюком в Твиттере выступил против войны на родине.

«С нашей родной Украиной происходит большая трагедия. Мы категорически осуждаем войну. Украина – мирная, суверенная держава, жители которой хотят сами вершить свою судьбу. Мы молимся за наши семьи, за друзей и близких, за всех, кто находится на территории Украины. Мы надеемся на скорейшее прекращение этой ужасной войны. Дорогие земляки, держитесь! Наша сила в единстве! Мы с вами!», - заявили украинские баскетболисты.

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В статье: Алексей Лень НБА Святослав Михайлюк война с Россией
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