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Перед матчем НБА состоялась акция за мир в Украине
Спасибо за поддержку
фото - USA TODAY Sports
Баскетболисты Сакраменто, за который выступает центровой сборной Украины Алексей Лень, и Денвера взялись за руки и провели минуту молчания в связи с объявлением Россией войны в Украине.
Также Лень вместе с украинским легионером Торонто Святославом Михайлюком в Твиттере выступил против войны на родине.
«С нашей родной Украиной происходит большая трагедия. Мы категорически осуждаем войну. Украина – мирная, суверенная держава, жители которой хотят сами вершить свою судьбу. Мы молимся за наши семьи, за друзей и близких, за всех, кто находится на территории Украины. Мы надеемся на скорейшее прекращение этой ужасной войны. Дорогие земляки, держитесь! Наша сила в единстве! Мы с вами!», - заявили украинские баскетболисты.
НЕТ ВОЙНЕ #PrayForUkraine #StandWithUkraine @sviat_10 pic.twitter.com/hGJG4fE8Ce— Alex Len (@alexlen) February 24, 2022
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