  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Литовский игрок НБА Йонас Валанчюнас: Молюсь за украинцев
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Литовский игрок НБА Йонас Валанчюнас: Молюсь за украинцев

Баскетбол
(1 голосов)

Литовский центровой против войны

Литовский игрок НБА Йонас Валанчюнас: Молюсь за украинцев

Фото: Bleacher Report

UA-Футбол
Новина українською

Литовский игрок "Нью-Орлеан Пеликанс" Йонас Валанчюнас выразил свою поддержку гражданам Украины:

"Для начала, я хочу сказать, что мое сердце и мои молитвы идут всем людям Украины, они невиновны. Людям, которые страдают, умирают, теряют тех, кого любят. Мужчинам, которые защищают свою страну".

Валанчюнас также добавил:

"Война — это не решение и должна прекратиться".

Йонас ранее принимал участие в съемках фильма о победе сборной Литвы по баскетболу над командой бывшего СССР на Олимпиаде в 1992 году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...