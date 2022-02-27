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Литовский игрок НБА Йонас Валанчюнас: Молюсь за украинцев
Литовский центровой против войны
Фото: Bleacher Report
Литовский игрок "Нью-Орлеан Пеликанс" Йонас Валанчюнас выразил свою поддержку гражданам Украины:
"Для начала, я хочу сказать, что мое сердце и мои молитвы идут всем людям Украины, они невиновны. Людям, которые страдают, умирают, теряют тех, кого любят. Мужчинам, которые защищают свою страну".
Валанчюнас также добавил:
"Война — это не решение и должна прекратиться".
Йонас ранее принимал участие в съемках фильма о победе сборной Литвы по баскетболу над командой бывшего СССР на Олимпиаде в 1992 году.
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