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СК Прометей прекращает свое существование
Такое нелегкое время
фото - БК Прометей
Президент спортивного клуба "Прометей" Владимир Дубинский сообщил, что распускает свой клуб. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Фейсбуке:
"Дорогие друзья, фанаты и болельщики СК "Прометей". Сегодня в Украине идет война. Нами было принято не простое, но, уверен, верное решение распустить все команды СК "Прометей" и отказаться от участия мужской команды БК "Прометей" в Лиге Чемпионов.
Сегодня все наши деньги, средства и силы направлены на защиту Украины, поддержку наших ВСУ и территориальную оборону. Мы точно победим! Все будет Украина! А все остальное потом.
P.S. С сегодняшнего дня принял решение для себя лично и издал приказ на все наши предприятия, что и я, и все мы должны и будем разговаривать только на украинском языке. Это моя окончательная гражданская позиция" – написал он.
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