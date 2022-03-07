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В НБА повторили рекорд легендарного игрока 80-х
Джейсон Тейтум уже легенда Бостона
Фото: USA Today
Тяжелый форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум повторил рекорд клуба по количеству матчей с 50 и более очками в регулярном чемпионате: 4. В матче против "Бруклин Нетс" 24-летний баскетболист набрал 54 очка.
Таким образом, Тейтум сравнялся по количеству таких матчей с легендарным игроком "Селтикс" из 1980-х годов – Лэрри Бёрдом. Бёрд является трехкратным MVP и трехкратным чемпионом НБА. Его номер – 33 – выведен "Бостоном" из обращения.
Джейсон Тейтум проводит лишь свой пятый сезон в лиге. Он был выбран на драфте-2017 "Селтикс" под третьим пиком.
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