Тренер НБА – новый рекордсмен по количеству побед в истории лиги

Тренер "Сан-Антонио Спёрс" Грегг Попович установил новый рекорд НБА по количеству побед среди коучей – 1336. Благодаря победе над "Юта Джаз" он обошел другого легендарного тренера – Дона Нельсона.

Попович на протяжении всей своей карьеры, 26 сезонов, руководил "Сан-Антонио". Он привел клуб к 5 чемпионствам НБА, а также к 22 годам подряд с большим количеством побед, чем поражений в сезоне.

Попович является самым опытным тренером в лиге, за свою карьеру трижды признавался тренером года.