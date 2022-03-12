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Тренер НБА – новый рекордсмен по количеству побед в истории лиги
Грегг Попович установил невероятный рекорд
Фото: MARCA
Тренер "Сан-Антонио Спёрс" Грегг Попович установил новый рекорд НБА по количеству побед среди коучей – 1336. Благодаря победе над "Юта Джаз" он обошел другого легендарного тренера – Дона Нельсона.
Попович на протяжении всей своей карьеры, 26 сезонов, руководил "Сан-Антонио". Он привел клуб к 5 чемпионствам НБА, а также к 22 годам подряд с большим количеством побед, чем поражений в сезоне.
Попович является самым опытным тренером в лиге, за свою карьеру трижды признавался тренером года.
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