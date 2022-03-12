Настроение игроков Лэйкерс: Остался всего месяц

Настроения внутри клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" не самые лучшие, по сообщению Los Angeles Times. В многочисленных разговорах с работниками и игроками команды так или иначе фигурирует версия фразы: "Ну, хотя бы остался всего месяц".

Перед началом сезона "Лос-Анджелес" считались одним из фаворитов на чемпионство НБА в этом сезоне. Сейчас же даже сами игроки признают, что команда недостаточно хороша для борьбы за высокие места.

"Лос-Анджелес Лейкерс" сейчас идут на 9 месте в Западной Конференции НБА, имея отрицательный баланс побед и поражений (29-37), и претендуя на место в турнире плэй-ин по итогам регулярного сезона.