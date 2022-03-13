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Кайри Ирвинг сидел в первом ряду на матче Нетс в качесте зрителя
Странная ситуация
Фото: Bleacher Report
Разыгрывающий "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг пришел на домашний матч своей команды в Barclays Center в качестве зрителя и сел в первом ряду у самой площадки.
Игроку до сих пор запрещено принимать участие в матчах НБА, проходящих в Бруклине, штат Нью-Йорк, из-за отказа от вакцинации.
При этом игрок выступает за свою команду в выездных матчах лиги уже на протяжении двух месяцев, начиная с января этого года.
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