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Селтикс вывели номер Гарнетта из обращения. На церемонии он был с флагом Украины

Баскетбол
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Чемпион НБА поддержал Украину

Селтикс вывели номер Гарнетта из обращения. На церемонии он был с флагом Украины

Фото: twitter

UA-Футбол
Новина українською

"Бостон Селтикс" провели церемонию выведения пятого номера Кевина Гарнетта из обращения – в знак уважения к легендарному форварду и чемпиону НБА-2008 в составе команды.

На мероприятие член Зала баскетбольной славы пришел с приколотым флагом Украины на груди, выразив таким образом поддержку стране.

Кевин Гарнетт провел 20 сезонов в НБА, играв с 1995 по 2016 годы. Он выступал за "Миннесоту Тимбервулвз", в составе которой стал MVP лиги в 2004, за "Бостон Селтикс" и за "Бруклин Нетс".

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В статье: Кевин Гарнетт Бостон Селтикс
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