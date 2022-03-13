Селтикс вывели номер Гарнетта из обращения. На церемонии он был с флагом Украины

"Бостон Селтикс" провели церемонию выведения пятого номера Кевина Гарнетта из обращения – в знак уважения к легендарному форварду и чемпиону НБА-2008 в составе команды.

На мероприятие член Зала баскетбольной славы пришел с приколотым флагом Украины на груди, выразив таким образом поддержку стране.

Кевин Гарнетт провел 20 сезонов в НБА, играв с 1995 по 2016 годы. Он выступал за "Миннесоту Тимбервулвз", в составе которой стал MVP лиги в 2004, за "Бостон Селтикс" и за "Бруклин Нетс".