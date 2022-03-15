Лейкерс - вторая худшая команда НБА после Матча всех звезд

Несколько часов назад завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" уступили "Торонто Рэпторс" (103-114).

Это поражение стало для команды из Лос-Анджелеса восьмым в десяти поединках после паузы на Матч всех звезд - второй худший результат в лиге на данном отрезке.

Единственные две победы коллектив из Калифорнии добыл в тех матчах, в которых ЛеБрон Джеймс набирал 50 и больше очков:

- 56 очков в матче с "Голден Стэйт Уорриорс";

- 50 очков в матче с "Вашингтон Уизардс".

С балансом 29-39 после 68 матчей команда, которую многие считали одним из фаворитов сезона, идет на 9-м месте в Западной Конференции.