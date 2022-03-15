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Лейкерс - вторая худшая команда НБА после Матча всех звезд
В Калифорнии все очень грустно.
Фото: USA Today
Несколько часов назад завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" уступили "Торонто Рэпторс" (103-114).
Это поражение стало для команды из Лос-Анджелеса восьмым в десяти поединках после паузы на Матч всех звезд - второй худший результат в лиге на данном отрезке.
Единственные две победы коллектив из Калифорнии добыл в тех матчах, в которых ЛеБрон Джеймс набирал 50 и больше очков:
- 56 очков в матче с "Голден Стэйт Уорриорс";
- 50 очков в матче с "Вашингтон Уизардс".
С балансом 29-39 после 68 матчей команда, которую многие считали одним из фаворитов сезона, идет на 9-м месте в Западной Конференции.
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