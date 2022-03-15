Центровой Миннесоты набрал 60 очков и установил несколько рекордов

Сегодня ночью "Миннесота Тимбервулвз" обыграла "Сан-Антонио Сперс" (149-139).

60 очков набрал центровой команды из Миннеаполиса Карл-Энтони Таунс.

Таким образом, баскетболист обновил личный карьерный рекорд, который ранее составлял 56 очков.

Помимо этого, Таунс стал первым центровым, которому покорилась такая отметка в 21-м веке.

До него 60 очков в одном матче набирал легендарный Шакил О'Нил в свой 28-й день рождения 6 марта 2000-го года.