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Центровой Миннесоты набрал 60 очков и установил несколько рекордов
Очень сильный сезон от игрока.
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня ночью "Миннесота Тимбервулвз" обыграла "Сан-Антонио Сперс" (149-139).
60 очков набрал центровой команды из Миннеаполиса Карл-Энтони Таунс.
Таким образом, баскетболист обновил личный карьерный рекорд, который ранее составлял 56 очков.
Помимо этого, Таунс стал первым центровым, которому покорилась такая отметка в 21-м веке.
До него 60 очков в одном матче набирал легендарный Шакил О'Нил в свой 28-й день рождения 6 марта 2000-го года.
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