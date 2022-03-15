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Названы игроки недели в НБА
Один выступает за Даллас, второй - за Бруклин
Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич и форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант признаны игроками недели в НБА.
Лука Дончич вместе с "Даллас Маверикс" выиграл три матча из четырёх на минувшей неделе. В этих встречах разыгрывающий набирал в среднем 30,5 очка, совершал 11,0 подбора и отдавал 6,3 передачи.
Кевин Дюрант на минувшей неделе принял участие в трёх встречах. "Бруклин" одержал три победы в этих матчах. В этих встречах форвард "Нетс" набирал в среднем 30,7 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 7,7 передачи.
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