Названы игроки недели в НБА

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич и форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант признаны игроками недели в НБА.

Лука Дончич вместе с "Даллас Маверикс" выиграл три матча из четырёх на минувшей неделе. В этих встречах разыгрывающий набирал в среднем 30,5 очка, совершал 11,0 подбора и отдавал 6,3 передачи.

Кевин Дюрант на минувшей неделе принял участие в трёх встречах. "Бруклин" одержал три победы в этих матчах. В этих встречах форвард "Нетс" набирал в среднем 30,7 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 7,7 передачи.