УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Названы игроки недели в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названы игроки недели в НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Один выступает за Даллас, второй - за Бруклин

Названы игроки недели в НБА

Новина українською

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич и форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант признаны игроками недели в НБА.

Лука Дончич вместе с "Даллас Маверикс" выиграл три матча из четырёх на минувшей неделе. В этих встречах разыгрывающий набирал в среднем 30,5 очка, совершал 11,0 подбора и отдавал 6,3 передачи.

Кевин Дюрант на минувшей неделе принял участие в трёх встречах. "Бруклин" одержал три победы в этих матчах. В этих встречах форвард "Нетс" набирал в среднем 30,7 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 7,7 передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кевин Дюрант Лука Дончич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...