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Лука Дончич: В Евролиге более командная игра, но в НБА играть сложнее

Баскетбол
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Баскетболист сравнил эти лиги

Лука Дончич: В Евролиге более командная игра, но в НБА играть сложнее

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич сравнил баскетбол в НБА и Евролиге, отметив, что в американской лиге проще набирать очки.

"В Евролиге более командная игра, более тактическая, там меньше времени. В НБА играть сложнее, потому что там есть множество игроков, против которых практически невозможно защищаться. Я бы сказал, что набирать очки в НБА легче, потому что там другие правила, больше пространства и больше времени.

Набрать 30 очков в матче Евролиги сложнее, чем в матче НБА. Дело в правилах. В Европе игрок может находиться в "краске" три секунды. Только из-за этого правила в НБА можно спокойно набирать на десяток очков больше за игру", — рассказал Дончич в подкасте Джей Джей Редика.

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